Fifa proíbe Chelsea de contratar até o fim de janeiro de 2020

O Chelsea não poderá fazer contratações nas próximas duas janelas de transferências, até o fim de janeiro de 2020, por não ter respeitado as regras sobre as negociações com jogadores menores de idade, anunciou a Fifa nesta sexta-feira.

O clube londrino também terá que pagar multa de 600 mil francos suíços (R$ 2,2 milhões) e devem regularizar a situação dos menores de idade envolvidos em 90 dias. A Federação Inglesa também foi multada em 510 mil francos suíços (R$ 1,9 milhão) e dispõe de prazo de seis meses para explicar suas regras para contratações internacionais de jogadores menores de idade.

O Chelsea recebeu a notificação nesta sexta-feira e pode apresentar um recurso de apelação.

O pivô da investigação da Fifa no caso foi Bertrand Traoré. Atualmente no Lyon, o jogador foi contratado pelo Chelsea em 2012, quando tinha apenas 16 anos. Para contar com o jogador formado no Auxerre, os ingleses teriam pago 170 mil euros à mãe do jogador R$ 726 mil para a mãe do atacante, nascido em Burkina Faso.

A suspensão representa um golpe duro para o clube inglês, que não poderá contratar jogadores nos próximos mercados de verão e inverno, enquanto alguns de seus principais atletas, como o belga Eden Hazard, já expressaram o desejo de mudar de equipe.

Em janeiro de 2016 a Fifa anunciou punições similares a Atlético de Madrid e Real Madrid.

O Real Madrid obteve do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) uma suspensão da medida, enquanto o Atlético teve a proibição mantida até janeiro de 2018.