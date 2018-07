Fifa proíbe Egito de jogar duas partidas em Cairo

A partida foi válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da África do Sul. No incidente, três jogadores da seleção argelina ficaram feridos. O Comitê Disciplinar da Fifa afirmou que a Federação de Futebol do Egito falhou na missão de garantir a segurança dos atletas argelinos.

Com a vitória do Egito, em Cairo, houve uma partida extra entre as duas seleções no Sudão. Dessa vez, a Argélia saiu de campo vencedora e conquistou a vaga para a Copa do Mundo da África do Sul.