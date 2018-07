Fifa promete pagar seguro de jogadores nas seleções

ISTAMBUL - O presidente Joseph Blatter afirmou nesta quinta-feira que a Fifa pagará o seguro dos jogadores que forem convocados para partidas internacionais de suas seleções, em uma decisão que atende a uma antiga reivindicação dos principais clubes do futebol europeu.

Blatter disse ao congresso anual da Uefa que a adoção do seguro começará a ser adotada ainda neste ano, depois que os membros da Fifa aprovem a ideia em maio. O dirigente comentou que a entidade oferecerá "cobertura total de seguro para os jogadores, os clubes e as federações" nacionais em todas as partidas do calendário internacional.

Assim, a Fifa vai seguir os passos da Uefa, que em janeiro anunciou o pagamento de seguidos para a Eurocopa deste ano, após seguidos apelos dos times e da associação de clubes do futebol europeu. A associação realizou sua campanha depois que o Bayern de Munique perdeu Arjen Robben por seis meses. O jogador holandês se lesionou durante a Copa do Mundo de 2010.