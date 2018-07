Fifa promete revelar votos de eleição que decidirá sede da Copa de 2026

Depois das polêmicas nas votações para as Copas do Mundo de 2018 e 2022, a Fifa prometeu nesta terça-feira revelar os votos de todos os dirigentes nacionais na futura eleição para escolher a sede do Mundial de 2026. A decisão faz parte de uma cartilha divulgada pela entidade para explicar todo o processo eleitoral.

No mesmo documento, a Fifa definiu com detalhes os critérios para a participação dos países que tiverem interesse em se candidatar ao pleito de 2026. Uma das regras cobra das eventuais sedes respeito aos direitos humanos e legislação trabalhista nas obras de estádios e de estruturas relacionadas à Copa.

Com estas iniciativas, a Fifa espera rebater as críticas que vêm recebendo nos últimos anos quanto às eleições e aos trabalhadores envolvidos em obras. No primeiro caso, trata-se de uma iniciativa para reduzir as reclamações quanto à falta de transparência nas eleições, caso dos pleitos que elegeram a Rússia e o Catar como sedes dos Mundiais de 2018 e 2022. As duas votações foram simultâneas, no fim de 2010, e geraram denúncias por parte da imprensa inglesa quanto à compra de votos dos eleitores.

Em relação aos direitos humanos, a medida é uma resposta aos ataques que a entidade recebe por causa das condições de trabalho dos operários que erguem os estádios e a estrutura do Catar para o Mundial de 2022. Denúncias de abusos e mortes nas obras foram recorrentes nos últimos anos. Óbitos também foram registrados nas obras do Brasil, sede da Copa de 2014.

A Copa de 2026 tem como principais candidatos a sede a opção tripla entre Estados Unidos, Canadá e México. O Marrocos corre por fora nesta difícil disputa.