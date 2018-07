Fifa prorroga prazo da inscrição de voluntários da Copa

RIO - A Fifa e o Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014 anunciaram a prorrogação do prazo para inscrição no programa de voluntários para o evento. O último dia disponível seria nesta sexta-feira, mas, conforme já era esperado, passou a ser 2 de outubro.

Essa é a segunda etapa do programa de voluntários - no primeiro período de inscrições, ainda em 2012, 130.719 pessoas se inscreveram em participar. Agora, desde que cadastramento foi reaberto no dia 12 de setembro, 21.093 pessoas preencheram o formulário até quinta-feira. Depois do fim do prazo prorrogado, todos os interessados passarão por um processo de seleção.

Na Copa das Confederações, realizada em junho, 5.652 voluntários foram utilizados pela Fifa e o COL. Para a Copa do Mundo, a expectativa da entidade é de selecionar aproximadamente 15 mil pessoas, que não receberão remuneração. Eles terão como objetivo ajudar na organização do evento, principalmente nos estádios e centros de treinamento das seleções. Também existe um programa de voluntariado do governo federal, para apoio em aeroportos e pontos turísticos.

Até quinta-feira, o Rio era o Estado com mais inscrições na segunda fase do programa, com 3.416, seguido por São Paulo, com 3.206, e Minas Gerais, com 1.629. O líder de solicitações entre aqueles locais que não receberão jogos da Copa do Mundo é Goiás, com 287. Entre os estrangeiros, a Colômbia é o país com mais interessados em participar, com 475 inscritos. Depois, aparecem a Rússia - próximo país a sediar o Mundial, em 2018 -, com 251, a Espanha, com 225, e o México, com 214.