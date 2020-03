Fifa publica certificado de aprovação da grama sintética do Palmeiras

A Fifa homologou nesta sexta-feira a certificação do gramado sintético do Allianz Parque. A entidade máxima do futebol emitiu no site oficial o certificado com um ano de validade em que atesta a aprovação do piso do estádio do Palmeiras em testes de qualidade de qualidade. Os avaliadores vieram da Escócia e estiveram em São Paulo nesta semana para visitar o local.

Para aprovar o gramado, o laboratório enviou ao Brasil uma equipe de técnicos, que realizou uma bateria no testes no novo piso. Critérios como velocidade e quique de bola, resistência à torção das chuteiras e eficiência de drenagem foram avaliados com base em resultados comparativos feitos anteriormente nos melhores campos naturais do futebol.

A aprovação do piso veio logo na primeira tentativa, sem a necessidade de serem realizados ajustes para se atingir os parâmetros exigidos pela Fifa. O gramado recebeu o certificado mais alto de qualidade e só precisará passar por novos testes no próximo ano, quando tentará renovar a comprovação da qualidade.

O Palmeiras inaugurou o piso sintético no dia 16 de fevereiro, contra o Mirassol, após cerca de 30 dias de obras. A equipe terá em breve o mesmo modelo do campo artificial na Academia de Futebol. O espaço está em reformas e deve ficar pronto nas próximas semanas.