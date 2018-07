Fifa quer apuração de suborno encerrada antes da Copa

A Fifa anunciou nesta terça-feira que quer a investigação da denúncia de tentativa de suborno durante a Copa do Mundo da África do Sul finalizada antes do início da competição. Em uma conversa telefônica gravada pelo tabloide The Mail, o ex-presidente da Associação Inglesa de Futebol, David Triesman, afirmou que a Espanha planejava comprar árbitros do Mundial com o auxílio da Rússia.

Para que a Copa do Mundo inicie sem nenhuma suspeita, a Fifa quer agilizar as investigações realizadas pela Comissão de Ética da entidade. "Queremos ter um relatório final antes do Mundial", disse o secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke, que classificou as declarações de David Triesman como "acusações insanas".

Jerome Valcke não explicou como será feita a apuração da denúncia. "Estamos esperando por um comunicado. O Comitê de Ética é que decidirá quem irá escutar ou citar", disse o dirigente.

A candidatura da Inglaterra corre o risco de ser punida por ter violado o regulamento da Fifa, que proíbe críticas de um aspirante a sede de uma Copa do Mundo a um outro candidato. Após a sua acusação, David Triesman renunciou da presidência da Associação Inglesa de Futebol.

Inglaterra e Rússia são candidatas a sediar a Copa do Mundo de 2018 ou 2022 juntamente com Espanha-Portugal, Holanda-Bélgica, Estados Unidos e Austrália. Japão, Catar e Coreia do Sul querem organizar o Mundial somente em 2022. A Fifa anunciará no dia 2 de dezembro qual será o país-sede do Mundial de 2018