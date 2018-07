Fifa confirma Bélgica na liderança do ranking e Brasil cai para oitavo

O ranking da Fifa tem, agora, oficialmente um novo líder. Nesta quinta-feira, a entidade máxima do futebol mundial apresentou a atualização mensal da lista com a seleção da Bélgica na primeira colocação, mesmo que a equipe tenha avançado apenas até as quartas de final da Copa do Mundo de 2014.

A Bélgica, porém, venceu os seus dois últimos jogos nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016 - está classificada para o torneio na França -, o que a levou aos 1.440 pontos, ascendendo do terceiro lugar para a primeira posição e ultrapassando os dois finalistas do Mundial do ano passado, realizado no Brasil.

A Argentina, que tropeçou nos seus dois primeiros jogos nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 e será a próxima adversária do Brasil no torneio classificatório, caiu para o terceiro lugar, com 1.383 pontos. Já a Alemanha, a atual campeã mundial, permanece na segunda posição, com 1.388 pontos.

A seleção portuguesa é a quarta colocada e agora é seguida pelo Chile, a atual campeã da Copa América, que assumiu a quinta posição após vencer seus dois primeiros compromissos nas Eliminatórias para a Copa, um deles diante do Brasil, subindo do nono para o quinto lugar. Já a Espanha é a sexta colocada.

A Colômbia está na sétima posição, enquanto a seleção brasileira caiu para o oitavo lugar, depois de perder para o Chile (2 a 0) e superar a Venezuela (3 a 1) nas Eliminatórias. Permanecer entre os sete primeiros é fundamental para o Brasil ser um dos oito cabeças de chave da Copa do Mundo de 2018 - país-sede, a Rússia terá essa condição independentemente da posição em que estiver no ranking da Fifa.

Os próximos compromissos do Brasil no torneio classificatório para o Mundial de 2018 serão diante da terceira colocada Argentina, em 12 de novembro, fora de casa, e do 57º colocado Peru, no dia 17, na Fonte Nova.

O Top 10 do ranking da Fifa é completado por Inglaterra e Áustria, em nono e décimo lugares, respectivamente. Essas seleções se aproveitaram da queda de País de Gales, que estava na oitava posição na lista anterior e despencou para a 15ª colocação. O Uruguai, que venceu os dois primeiros jogos nas Eliminatórias, ganhou oito posições e agora está em 12º lugar.

A lista das 20 primeiras colocadas do ranking da Fifa conta com apenas seleções da Europa e da América do Sul. O México é o melhor time da Concacaf, em 23º lugar, duas posições à frente do melhor africano, a Argélia. Já o Irã é a melhor seleção do futebol da Ásia, na 43ª colocação. A lista voltará a ser atualizada em 3 de dezembro.

Confira o ranking atualizado da Fifa:

1) Bélgica, 1.440 pontos

2) Alemanha, 1.388

3) Argentina, 1.383

4) Portugal, 1.364

5) Chile, 1.288

6) Espanha, 1.287

7) Colômbia, 1.233

8) Brasil, 1.208

9) Inglaterra, 1.179

10) Áustria, 1.130

11) Suíça, 1.073

12) Uruguai, 1.051

13) Itália, 1.040

14) Romênia, 1.039

15) País de Gales, 1.032

16) Holanda, 976

17) República Checa, 974

18) Turquia, 941

19) Croácia, 924

20) Bósnia, 923