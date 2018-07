Fifa reafirma que Morumbi não pode receber abertura

Divulgação - 20/03/2010

Ilustração das reformas propostas para o Morumbi

ZURIQUE - A Fifa divulgou um comunicado oficial nesta terça-feira em que reafirma que o Morumbi não tem condições de receber a abertura da Copa de 2014. Na nota, a entidade também diz que o projeto do estádio do São Paulo permite apenas a realização de jogos da primeira fase e das oitavas de final do Mundial que acontecerá no Brasil.

Veja também:

Comitê garante São Paulo como uma das sedes

Morumbi fora da abertura e da Copa

Mineirão apresenta trunfo para vencer Morumbi

Fifa vai cobrar o Brasil por estádios

Apesar disso, um alto executivo da Fifa revelou ao jornal O Estado de S. Paulo, em matéria publicada nesta terça-feira, que a entidade pretende excluir o Morumbi da Copa de 2014. E que já teria até um plano B para que a cidade de São Paulo não fique fora do Mundial, com a construção de um novo estádio.

"As questões relacionadas ao Morumbi estão ligadas à análise técnica do estádio. Até o momento, o projeto apresentado permite que o estádio sedie jogos da primeira e da segunda fase da Copa", disse o comunicado divulgado pela Fifa, negando o veto ao estádio, mas reforçando a cobrança por mudanças no projeto de reforma do Morumbi.

"A Fifa forneceu aos representantes do Morumbi/São Paulo informações sobre o que eles precisam melhorar para que o seja candidato a receber uma semifinal. E, no momento, esperamos para ver essas melhorias", explicou a entidade. Mas o fato é que os prazos estão acabando e o estádio são-paulino ainda não foi totalmente aprovado.