Fifa realiza seminário visando formação de goleiros 'modernos'

A Fifa concluiu nesta quinta-feira um seminário de três dias realizado em Zurique que trata da função e treinamento dos goleiros 'modernos', a respeito do que foi visto na Copa do Mundo de 2014. Foram abordados os efeitos da Copa no que se refere a metodologia e preparação de novos goleiros, que, a exemplo de Neuer, da seleção alemã, vêm atuando cada vez mais com os pés.

18 preparadores de goleiros das 6 diferentes confederações participaram de sessões teóricas e práticas dedicadas a metodologias de treinamento físico e mental dos arqueiros. "O Mundial do Brasil nos mostrou um novo estilo de goleiro, encarnado em Manuel Neuer. Também vimos outros, como Keylor Navas, David Ospina, Sergio Romero e Guillermo Ochoa, que se tornaram símbolos da nova geração que cresceu com um novo conceito de goleiro, que inclui fundamentos típicos de jogadores de linha", disse Alex Vencel, especialista da Fifa no tema e ex-goleiro da seleção eslovaca. "Temos que atualizar constantemente nossa metodologia para garantir um aumento de qualidade em nível global", completa.

Patrick Bonner, goleiro da seleção irlandesa por 15 anos (1981 a 1996), destaca que a mudança de regras após a Copa de 1990 ajudou a construir este novo cenário. Até então, era permitido que, em caso de bolas recuadas, os goleiros agarrassem com as mãos. "Atualmente, estamos desfrutando plenamente dessa mudança no regulamento. Um goleiro moderno interage mais com os pés do que com as mãos". Ele ainda afirma que, por consequência disso, "sua preparação deve integrar aspectos técnicos e táticos que eram próprios dos jogadores de linha".

Joseph Blatter, mandatário da Fifa, também elogiou as atuações dos arqueiros na Copa do Mundo de 2014 na inauguração do evento. Em 2014, a Fifa ainda tem 28 seminários programados sobre preparação de goleiros ao redor do mundo.