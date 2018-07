Fifa realizará 512 exames antidoping na Copa do Mundo

O caso mais rumoroso de doping em um Mundial foi de Diego Maradona na Copa do Mundo de 1994. O atual treinador da seleção argentina e uma das estrelas da competição realizada nos Estados Unidos foi reprovado em um exame, que alegou o uso de coquetel de substâncias proibidas por parte do jogador.

Com o flagrante, Maradona não pôde mais atuar na Copa do Mundo daquele ano e ficou suspenso por um ano. "Foi um dos momentos mais difíceis", afirmou o médico responsável pelas análises, Michel D''Hooghe, a respeito da decisão de excluir o jogador argentino da Copa do Mundo.

O médico da Fifa afirmou que não há uma cultura de doping no futebol. Para embasar a sua afirmação ele apresenta números. Ele disse que em 35 mil exames realizados anualmente, apenas 0,3% alegam doping e a maioria dos casos é por uso de maconha ou cocaína. "Nós tivemos apenas nove registros de utilização de esteroides anabolizantes", informa Michel D''Hooghe.