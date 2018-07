Fifa recebe 1,2 milhão de pedidos de ingressos para a Copa em 24h

ZURIQUE - A Fifa divulgou nesta segunda-feira que quase 1,2 milhão de ingressos já foram solicitados nesta segunda fase de vendas para a Copa do Mundo de 2014, que acontecerá no Brasil. O número impressiona porque foi alcançado apenas 24 horas depois deste estágio de vendas ser iniciado. Como tem acontecido até agora, a maior procura foi de brasileiros, com 86% das solicitações.

Na primeira fase de venda, dividida em duas etapas - uma com destinação dos ingressos por sorteio e outra por ordem de solicitação -, os torcedores não sabiam exatamente quais jogos estavam comprando. Afinal, a comercialização aconteceu entre os meses de agosto e novembro, ainda antes da definição dos grupos da Copa. Agora, depois do sorteio dos grupos realizado na última sexta-feira, na Costa do Sauipe (BA), a Fifa abriu a nova fase de venda no domingo, já com todo os jogos do Mundial definidos. Por isso mesmo, a entidade reservou uma cota de 16% dos bilhetes para os torcedores dos dois países que irão se enfrentar em cada partida.

Nesta etapa, a ordem das solicitações pouco importa. O torcedor tem até o dia 30 de janeiro para fazer seu pedido de ingresso. Depois, a Fifa irá fazer um sorteio entre todos os interessados para definir quem ficará com os bilhetes disponíveis - a entidade não divulgou quantas entradas serão vendidas nesse período. Depois dos brasileiros, o maior número de pedidos de ingressos nas primeiras cinco horas de comercialização foram, pela ordem, de Estados Unidos (38.009), Argentina (30.659), Chile (23.014), Colômbia (12.103), México (11.580), Austrália (8.064), Alemanha (6.556), Inglaterra (6,469) e França (6.006).

Entre 26 de fevereiro e 1.º de abril, a Fifa promete abrir uma nova etapa das vendas, dessa vez por ordem de chegada: quem pedir primeiro, leva. E, por fim, haverá ainda uma última fase para comercialização, começando em 15 de abril e com término previsto somente para o dia da final da Copa, em 13 de julho.