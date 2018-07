Fifa recoloca Mianmar em Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018

ZURIQUE - A Fifa anunciou nesta segunda-feira que a seleção de Mianmar poderá disputar as Eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2018, que acontecerá na Rússia. O país havia sido excluído no final de setembro por conta da violência de seus torcedores em uma partida diante de Omã, em julho.

Apesar do retorno, a entidade máxima do futebol mundial ordenou que a seleção dispute todas as partidas com seu mando em um país neutro. A federação de Mianmar ainda terá de pagar uma multa de 25 mil francos suíços (cerca de R$ 49 mil).

A equipe havia sido desqualificada por conta da atitude de seus torcedores, que fizeram com que o confronto com Omã, válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, fosse interrompido ainda no primeiro tempo.

Garrafas de água e pedras foram atacados para dentro de campo, o que fez com que o árbitro da partida a encerrasse. Omã, que já havia vencido a partida de ida por 2 a 0, estava vencendo pelo mesmo placar, que foi mantido. Assim, a seleção avançou na disputa com o placar agregado de 4 a 0, enquanto Mianmar foi eliminada.