Fifa recua e revoga suspensão de búlgaro por doping

"O presidente do Comitê Disciplinar da Fifa revogou a decisão de suspender um jogador da seleção da Bulgária pelo período de 30 dias, anunciada inicialmente na manhã desta quinta-feira", explicou. "A revogação foi confirmada após esclarecimento prestado por órgãos médicos, com base no qual parece não haver prova circunstancial de transgressão por doping", completou.

Mais cedo, nesta quinta, a Fifa havia anunciado que um jogador da seleção búlgara tinha testado positivo para "substâncias proibidas" em exame realizado após o triunfo por 2 a 1 sobre Malta, em Valletta, no dia 10 de setembro.

Assim, o jogador que foi identificado pela imprensa búlgara como sendo o lateral Yordan Minev, do Ludogorets Razgrad, acabou sendo suspenso preventivamente por 30 dias. Agora, porém, ele está liberado para seguir atuando pelo seu clube e pela seleção da Bulgária.