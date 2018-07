Fifa reduz cota de bilhetes à venda para sedes atrasadas

COSTA DO SAUIPE - A Fifa reabre no domingo a venda de ingressos para a Copa do Mundo e já avisou nesta quarta-feira que a carga de entradas disponíveis para as partidas no Itaquerão, em São Paulo, na Arena da Baixada, em Curitiba, e na Arena Pantanal, em Cuiabá, será reduzida por conta do atraso nas obras desses estádios.

Alguns estádios serão entregues mais tarde. Trabalhamos com contingência de ingressos maior e não vamos disponibilizar tudo nesse momento", afirmou o diretor de marketing da Fifa, Thierry Weil, na Costa do Sauipe, onde na sexta-feira será realizado o sorteio dos grupos da Copa do Mundo.

A ideia é que na etapa seguinte de venda de ingressos, a partir de 26 de fevereiro, as entradas relativas a esses três estádios sejam comercializadas em maior número em relação às demais arenas para compensar a carga reduzida da fase anterior. De domingo até 30 de janeiro, os torcedores terão de solicitar os ingressos no site da Fifa e esperar que a entidade distribua as entradas através de um sorteio. Já em fevereiro, os bilhetes serão comercializados por ordem de encomenda. "Serão servidos no sistema de quem chegar primeiro leva", avisou Weil.

O estádio que causa maior preocupação é o do Corinthians. A Fifa ainda não recebeu um laudo definitivo sobre o tamanho do dano causado pela queda de um guindaste no prédio leste da arena na semana passada. O estádio, que deveria ser entregue em 5 de janeiro, pode ficar pronto só no fim de fevereiro. A Fifa, no entanto, já trabalha com a possibilidade de a arena ser inaugurada apenas em março. É possível que até mesmo na próxima rodada de venda de ingressos a carga referente ao Itaquerão seja reduzida.