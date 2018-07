Fifa registrou 2.451 contratações em janeiro de 2011, 104% mais que em 2010

MADRI - A Fifa anunciou nesta quinta-feira que durante o mês de janeiro foram realizadas 2.451 contratações internacionais, o que supõe um aumento de 104% com relação ao ano passado, e cifrou a quantia das transações em cerca de US$ 320 milhões (cerca de R$ 533 milhões).

A transferência de David Luiz do Benfica ao Chelsea foi uma das últimas, realizada quando só faltavam dois minutos para o fechamento do prazo, segundo a Fifa, que explicou que mais de 4 mil clubes utilizam seu Sistema de Correlação de Transferências (TMS).

A entidade máxima do futebol disse que com este sistema, obrigatório para todas as transferências internacionais desde o dia 1º de outubro de 2010, o clube comprador e o vendedor têm que coincidir na série de dados que proporcionam, para que se aprove a expedição do Certificado de Transferência Internacional (CTI).

"Quando os dois clubes entram em acordo, os trâmites de uma transferência pela Internet com o TMS podem durar entre 20 e 40 minutos", explicou Mark Goddard, diretor-geral do TMS.

A Fifa esclareceu que seu Departamento de Integridade e Cumprimento do TMS é o responsável por fazer o acompanhamento de todas as transferências, cujos dados estão disponíveis pela Internet para sua análise e revisão.