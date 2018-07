Fifa rejeita recurso e confirma suspensão de dirigentes A Fifa confirmou nesta sexta-feira as suspensões de dois dirigentes acusados de suborno antes da eleição para a escolha das sedes dos Mundiais de 2018 e 2022, no final do ano passado. A entidade rejeitou os recursos de Amos Adamu, ex-ministro do Esporte da Nigéria, e Reynald Temarii, ex-vice-presidente da Fifa.