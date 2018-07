Fifa renova acordo com montadora sul-coreana até 2022

A Fifa confirmou que a Kia Hyundai ampliou seu acordo como um dos principais patrocinadores da entidade máxima do futebol para as Copas do Mundo de 2018 e 2022. A montadora sul-coreana renovou a parceria oito dias antes da Fifa escolher os anfitriões dos dois torneios. A Coreia do Sul é um dos cinco candidatos para o Mundial de 2022. O valor do negócio não foi divulgado.

Chung Mong-Koo, presidente da Hyundai, disse que a empresa acredita que o "futebol pode agir como força motora para fazer uma mundo melhor". Seu irmão, Chung Mong-Joon, é um dos 22 membros do Comitê Executivo da Fifa que, irá escolher os países-sede em votação secreta em Zurique.

A definição acontecerá no dia 2 de dezembro, em um pleito que acontecerá sob a sombra da suspensão de dois membros do Comitê Executivo da Fifa após uma investigação sobre acusações de suborno e fraude eleitoral.