Fifa restringe paradinha na Copa

ZURIQUE - A International Board, órgão da Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa), para as regras do futebol, decidiu proibir a paradinha em cobranças de pênalti. A mudança deve ser válida já durante a Copa do Mundo da África do Sul.

Segundo o órgão, o jogador que fizer a paradinha momentos antes da batida de pênalti será punido com cartão amarelo. No entanto, parar durante a corrida para a cobrança ainda será permitido.

"Vimos alguns vídeos que deixam claro o caráter antidesportivo da jogada", disse Patrick Nelson, membro da International Board.

O secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke, admitiu que a entidade terá de correr contra o tempo para implementar a mudança na Copa. "Teremos de garantir que juízes,jogadores e técnicos entendam a nova regra", disse.

O novo texto da regra 14 diz: "Fingir na corrida para a cobrança de pênalti é permitido, no entanto, fingir ao final da corrida é considerado infração e ato antidesportivo. Assim, o jogador deve ser advertido".