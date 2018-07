Fifa revelará candidatos à Bola de Ouro em 28 de outubro

A primeira lista de candidatos para o Bola de Ouro, vencido por Cristiano Ronaldo na última temporada e elaborado pelo Comitê de Futebol da Fifa e outros especialistas da revista France Football, será publicada no dia 28 de outubro, de acordo com a declaração do presidente Joseph Blatter. O nome do melhor jogador do ano de 2014 será anunciado no Kongresshaus, em Zurique, em baile de gala que será realizado dia 12 de janeiro de 2015. Antes, em datas diferentes, será publicado quem são os candidatos em todas as categorias, incluindo a Bola de Ouro ao jogador mais valioso.

A primeira data importante, como já mencionado, é 28 de outubro, dia em que serão revelados os nomes para o prêmio Melhor Treinador de Futebol do Ano. Quatro dias antes, sexta-feira, dia 24, serão publicadas as listagens das atletas que irão concorrer ao prêmio de Jogadora Mundial, conquistado no ano passado pela alemã Nadine Angerer. Quanto ao título de melhor treinador de futebol feminino, a alemã Silvia Neid, conquistou o prêmio.

No dia 1 de dezembro, as listas das quatro categorias serão reduzidas a três candidatos, entre eles serão escolhidos os vencedores. No mesmo mês, teremos os nomes dos 55 jogadores propostos para cada uma das posições dos melhores 11 Fifa/FIFPro World XI: goleiros, defensores, meio-campistas e atacantes. Além disso, especialistas e membros do Comitê de Futebol da entidade elaborarão uma lista dos dez melhores gols do ano, que serão votados pelos usuários do site Fifa.com até a obtenção de três finalistas. Esses três terão seus nomes anunciados no primeiro dia do mês de dezembro.

Portanto, dia 12 de janeiro, na festa de gala que se realizará no Kongresshaus de Zurique, serão entregues oito prêmios. Bola de Ouro da Fifa, Jogadora do Ano, Treinador do Ano em Futebol Masculino, Treinador do Ano em Futebol Feminino, o Prêmio Presidencial, o Fair Play e Prêmio Puskas (melhor gol) e o Fifa/FIFPro World XI (aos melhores onze titulares).

Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, passou Messi nas bolsas de apostas. O atacante português tem tudo para ganhar como o melhor jogador do mundo novamente. Outros atletas podem aparecer na lista com mais chances, como Neymar, do Barcelona, e Diego Costa, do Chelsea.

AGENDA DO BOLA DE OURO

24 de outubro de 2014: Lista de candidatos a:

- Melhor Jogadora

- Melhor Treinadora de Futebol Feminino

28 de outubro de 2014: Lista de candidatos a:

- Bola de Ouro da FIFA

- Melhor Treinador do Futebol Masculino

1 de dezembro de 2014: Lista reduzida a três candidatos:

- Bola de Ouro da FIFA

- Melhor Jogadora

- Melhor Treinador

- Melhor Treinadora do Futebol Feminino

- Três finalistas ao Melhor Gol do Ano

12 de janeiro de 2015: Gala com a entrega de prêmios no Kongresshaus de Zurique.