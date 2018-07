Fifa se desculpa por confusão e gafe política com Rússia e Ucrânia

A Fifa se desculpou nesta quinta-feira pelo incidente diplomático da última terça-feira. No lançamento da logomarca da Copa do Mundo de 2018, a entidade máxima do futebol mostrou um mapa da Rússia considerando como parte do país a península da Crimeia, que reivindica a independência da Ucrânia para se tonar um estado russo.

O vídeo foi projetado na sede do tradicional Teatro Bolshoi, em Moscou, e causou críticas da comunidade internacional porque a Crimeia é alvo de intenso conflito político e armado. A Rússia anexou a localidade em março, contra ferrenha oposição do ocidente, que tem impostos seguidos boicotes por conta disso.

De acordo com a Fifa, o vídeo foi produzido pelo comitê organizado do Mundial de 2018, que contratou uma agência de publicidade local. Ainda segundo a entidade máxima do futebol, o vídeo já foi editado para remover a "pequena sequência em questão".