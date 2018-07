Fifa se desculpa por problema de atraso na venda de ingressos para Copa

A Fifa pediu hoje desculpas pelos atrasos no processo de venda de ingressos para a Copa do Mundo da África do Sul, em comunicado divulgado pela organização.

Veja também:

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BLOG BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

A nota lembra que hoje foram colocadas à venda 90 mil entradas extras para as 64 partidas do torneio através de todos os canais de venda, tanto pela internet, como nas bilheterias instaladas na África do Sul.

O fornecedor oficial da Fifa, a empresa Match AG, confirmou hoje os "consideráveis atrasos" no processo de venda devidos a "problemas técnicos", o que ocasionou longas filas e esperas nos pontos de venda no país sede da Copa, explica o comunicado.

"Ontem à noite, visitei junto com o diretor executivo do Comitê Organizador, Danny Jordaan, um dos centros de venda em Sandton, em Johannesburgo, e me senti profundamente comovido por dezenas de torcedores que faziam fila para conseguir ingressos para a Copa",afirma através da nota o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke.

"Quero pedir sinceras desculpas a todos os torcedores que foram afetados pelo problema no sistema de venda de entradas", acrescentou Valcke, que assegura que foi pedido à Match AG um relatório sobre a situação e que espera "que a situação seja resolvida muito em breve".