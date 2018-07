Fifa seleciona 51 árbitras para Mundial feminino na Alemanha

MADRI - A Fifa anunciou nesta segunda-feira a relação das 51 árbitras selecionadas para atuar na próxima Copa do Mundo de futebol feminino, que será disputado entre os dias 26 de junho e 17 de julho na Alemanha, na qual estão 16 titulares, 32 auxiliares e mais três que atuarão só como quartas árbitras.

A Comissão de Árbitros da Fifa presidida pelo presidente da Federação espanhola, Ángel María Villar, elaborou uma lista inicial de 500 árbitras na qual fez um corte prévio para deixar um total de 110 no fim de 2010.

Para a seleção definitiva, a Fifa submeteu às aspirantes as provas regulares para comprovar a forma e as técnicas no campo, além do desempenho do inglês, idioma oficial da arbitragem.

O mais recente teste foi realizado em março na Copa do Algarve, segundo anunciou a Fifa, que submeterá todas as escolhidas a um último exame de forma física em Frankfurt, aproximadamente uma semana antes da partida inaugural do mundial, em 26 de junho no Estádio Olímpico de Berlim.