Fifa suspende 5 usbeques que forçaram cartão amarelo A Fifa suspendeu cinco jogadores da seleção do Usbequistão por mais uma partida nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014 depois de eles terem forçado o recebimento do segundo cartão amarelo, que provoca uma suspensão automática. Os atletas vão perder a partida de estreia na próxima fase das Eliminatórias Asiáticas, em junho, além do duelo com o Japão, que será disputado neste mês.