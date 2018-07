Fifa suspende búlgaro por doping nas Eliminatórias Um jogador da seleção da Bulgária testou positivo para "substâncias proibidas" em um exame antidoping realizado após uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014 e foi suspenso provisoriamente pela Fifa nesta quinta-feira. A imprensa búlgara informou que um porta-voz da associação nacional de futebol do país confirmou que o jogador envolvido é o lateral Yordan Minev, de 32 anos, do Ludogorets Razgrad, atual campeão nacional.