Fifa suspende federação do Sudão por interferência do governo

A Fifa anunciou nesta sexta-feira que suspendeu a Associação de Futebol do Sudão por causa da interferência governamental, uma punição que vai afetar a seleção nacional e também os clubes do país, excluídos de competições africanas.

O Sudão permanecerá suspenso até uma decisão do Ministério da Justiça do país de retirar o presidente da associação e o restante do conselho de administração da entidade ser anulada, afirmou a Fifa, que não permite a interferência do governo na gestão das suas federações filiadas.

Com a suspensão da Fifa, a seleção nacional e os clubes do país não recebem permissão para disputarem competições internacionais, e a federação de futebol do país não pode receber recursos da entidade mundial e da confederação continental.

Na sequência do anúncio da decisão da Fifa, a Confederação Africana de Futebol (CAF) desclassificou o Al Hilal Omdurman e o Al Merreikh da Liga dos Campeões da África, assim como o Al Hilal Obeid da Copa das Confederações da CAF.

A seleção do Sudão já está eliminada das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2018, mas ainda participa das Eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2019. A sua próxima partida no torneio classificatório está agendada para março de 2018, mas a equipe não poderá jogar se a punição imposta pela Fifa ainda estiver em vigor.