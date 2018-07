Fifa suspende peruano por doping em Eliminatórias A Fifa anunciou nesta segunda-feira a suspensão por 30 dias de um jogador da seleção do Peru por doping. O atleta, cujo nome não foi confirmado pela entidade, foi flagrado com teste positivo ao fim da partida contra a Bolívia, em La Paz, no dia 12 de outubro, em rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2014.