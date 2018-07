Fifa suspende Rodrigo Paiva por agressão a jogador chileno

A Fifa suspende Rodrigo Paiva por um jogo pela briga que ocorreu no final do primeiro tempo entre Chile x Brasil. Paiva é credenciado pela Fifa e atua como assessor de imprensa da CBF. Após o jogo de ontem, jogadores chilenos o acusaram de ter acertado um soco no atacante chileno Mauricio Pinilla. "O que aconteceu foi que o chefe da imprensa de vocês acertou o nosso jogador, disse Maria José, funcionária do departamento de comunicação da Federação Chilena.

"Foi uma confusão generalizada, não foi algo só comigo", disse Paiva. "Só que o Pinilla veio para cima de mim e eu apenas me defendi. Reagi empurrando ele", explicou. A confusão já tinha começado dentro de campo, quando o juiz apitou o final do primeiro tempo. Fred e Gary Medel se estranharam e o caso acabou ganhando proporções maiores no caminho para o vestiário. Segundo a Fifa, Paiva "deu um soco" no chileno. Mas ainda assim vai poder entrar no estádio. Só não pode entrar no vestiário ou estar em campo.

A Fifa confirma que ainda está avaliando o caso para saber se outros também serão punidos. Mas, já num primeiro momento, a decisão de suspender Paiva por um jogo ocorre por conta de sua expulsão durante o intervalo do jogo. "Ele foi expulso", declarou Delia Fischer, porta-voz da Fifa. Segundo ela, a CBF tem até 19 horas da terça-feira para apresentar sua defesa.

A Fifa pode punir outros envolvidos, ainda que uma sanção só prejudicaria o Brasil, que continua na competição. A entidade vai avaliar quem começou a briga e uma punição ainda vai levar em consideração o que ocorreu dentro ou fora de campo.

PINILLA

Mauricio Pinilla, por meio de sua conta Twitter, criticou a posição da Fifa e chamou Paiva de "delinquente". "Exijo da Fifa uma sanção exemplar para Rodrigo Paiva igual ao que foi dada ao meu colega Luis Suarez. Isso é mais grave ainda. As imagens estão ai", disse.

"É um delinquente esse Paiva. Não se entende o castigo ridículo. Suárez por uma mordida arrisca sua carreira. Um chefe de imprensa uma partida por um soco na cara? Fifa?", questionou o chileno. "Uma partida para Rodrigo Paiva? Vergonha teriam de ter por esse delinquente fantasiado de terno", completou.