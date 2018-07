Fifa suspende Indonésia antes de sua estreia nas Eliminatórias da Ásia

Faltando apenas duas semanas para a estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a Indonésia está suspensa. A punição foi anunciada neste sábado pela Fifa, como consequência da intervenção do governo de Jacarta na federação indonésia de futebol, pelo que explicou a entidade máxima do futebol.

Em meio a mais uma crise institucional, com importantes dirigentes na cadeia, a Fifa mantém a sua intolerância à intervenção de governos em federações nacionais. Pela punição, selecionados e clubes da Indonésia não podem participar de competições internacionais, mas a Fifa abriu uma exceção e deixou o País continuar jogando o torneio de futebol dos Jogos do Sudeste Asiático, que começaram na sexta-feira.

Número 152 do ranking mundial, tem poucos dias para resolver sua situação e poder estrear nas Eliminatórias, dia 11 de junho, fora de casa, contra Taiwan. Cindo dias depois, a Indonésia recebe o Iraque. O grupo também tem Vietnã e Tailância, com cada equipe fazendo oito partidas. Só o campeão de cada uma das oito chaves avança à fase final.