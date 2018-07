Fifa suspende suspeito de corrupção na Ásia por 8 anos A câmara decisória do Comitê de Ética da Fifa decidiu nesta terça-feira suspender Vernon Manilal Fernando, membro do seu comitê executivo, por oito anos. Durante este período, o dirigente do Sri Lanka está proibido de exercer qualquer atividade relacionada ao futebol a nível nacional e internacional.