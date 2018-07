Fifa tem lucro de US$ 36 milhões em 2011

ZURIQUE - A Fifa faturou mais de 1 bilhão de dólares em 2011, com um lucro de 36 milhões, segundo balanço divulgado na sexta-feira pela entidade que comanda o futebol mundial.

O relatório mostrou também que a Fifa tem uma poupança de quase 1,3 bilhão de dólares. O faturamento da entidade caiu de 1,29 bilhão em 2010 para 1,07 bilhão no ano passado, enquanto os gastos caíram de 1,09 para 1,03 bilhão.

A Fifa lucrou 202 milhões de dólares em 2010, 196 milhões em 2009 e 184 milhões em 2008. O lucro no ano seguinte ao da Copa do Mundo tradicionalmente é bem inferior.

O balanço diz que a Fifa declarou ter investido 75 por cento dos seus gastos em "eventos e desenvolvimento do futebol". Dos 589 milhões de dólares gastos em eventos no ano passado, 428 milhões foram destinados à organização da Copa de 2014 no Brasil.

O faturamento com os eventos respondeu por 92 por cento de todo o faturamento da Fifa em 2011, um total de 988 milhões de dólares, sendo 550 só em direitos de TV. A Fifa considerou que 2011 foi "um sucesso financeiro". "A comercialização dos direitos reflete o alto valor da Copa do Mundo."