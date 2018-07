Fifa tira jogo da Síria por falta de segurança

A partida estava originalmente programada para ser jogada no Estádio Al Abbassiyin, em Damasco, no dia 19 de junho. No entanto, a Fifa informou a Federação da Síria que decidiu mudar o jogo para um campo neutro depois de considerar "as circunstâncias muito excepcionais de segurança que ainda prevalecem na Síria".

A Síria diz que vai definir o local da partida ainda nesta semana. Desde o mês de março, o governo sírio lançou uma violenta repressão contra manifestantes. Os grupos de direitos humanos dizem que a repressão já deixou mais de 850 pessoas mortas. Milhares de pessoas foram detidos.