Fifa vai dar dinheiro de fundo para CBF, mas não a chave do cofre

Para ter o dinheiro liberado, a CBF terá de apresentar projetos detalhados e explicar como vai usar cada centavo. Cada uma das iniciativas terá de ser aprovada pela Fifa. A entidade ainda informa que, regularmente, as contas de cada projeto e do fundo de R$ 254 milhões passarão por uma auditoria da KPMG. O maior controle sobre os recursos foi uma decisão da Fifa depois que, na Copa de 2010 na África do Sul, uma série de polêmicas tomou conta do fundo criado para os sul-africanos. Reportagens mostraram como carros de luxo foram comprados para cartolas e como o impacto social do dinheiro teria sido mínimo.

Apesar de ser um volume importante, os R$ 254 milhões representam pouco mais de 2% da renda gerada pela Copa do Mundo para os cofres da Fifa, o mais rico da história. Por ano, a Fifa gasta em salários a cartolas o mesmo que dará para o desenvolvimento do futebol brasileiro pelos próximos anos. Pelo acordo, caberá à CBF apresentar projetos e propostas de programas. Também caberá à CBF implementar as iniciativas. Mas o "monitoramento e controle" dos recursos ficarão com a Fifa. Ou seja, não haverá um cheque branco para a CBF.

No caso do Brasil, os recursos serão usados para "infra-estrutura, para o futebol feminino, futebol de base, saúde e programas sociais". Projetos nos estados que não receberam a Copa do Mundo terão prioridade. O primeiro deles foi inaugurado em julho, em Belém, como uma espécie de prêmio de consolação.

Em agosto, Blatter revelou que parte do fracasso do futebol brasileiro hoje é resultado da falta de investimentos no futebol de base. Segundo ele, a Fifa sempre teve programas para ajudar países. Mas, desde o início, o ex-presidente da entidade, João Havelange, insistia que o Brasil não precisava de ajuda. "Foi um erro", disse. Agora, tanto a entidade como a CBF comemoram o acordo. Para Jerome Valcke, secretário-geral da Fifa, o entendimento "confirma o comprometimento da FIFA com o desenvolvimento sustentável do futebol no Brasil".

"Estamos certos de que o Fundo Legado será uma excelente plataforma para distribuir os benefícios da inesquecível Copa do Mundo da FIFA 2014", disse. "Tal como na África do Sul e no Brasil, queremos utilizar também as futuras Copas do Mundo da FIFA para promover o desenvolvimento sustentável do futebol nos países-sede", disse Valcke.

"Através deste fundo, a Copa será um catalisador do desenvolvimento do futebol no Brasil, especialmente no âmbito do futebol para jovens e de base", disse José María Marin, presidente da CBF.

"Hoje é um dia importante para o esporte brasileiro, uma vez que o fundo confirma os benefícios que a Copa do Mundo trouxe e ainda vai trazer ao Brasil", completou Aldo Rebelo, ministro do Esporte.