Fifa vai punir divulgação fora da lei na Copa das Confederações

GENEBRA - No Mundial que será da internet, a Fifa fecha o cerco à rede mundial de computadores para proteger seus parceiros comerciais e promete punições severas para quem divulgar vídeos e áudios pela web já durante a Copa das Confederações. Apenas as empresas de comunicação que tenham comprado os direitos de transmissão é que poderão divulgar trechos das partidas e até mesmo as entrevistas realizadas com jogadores nos estádios.

No Mundial, a Fifa deverá fechar seu ciclo comercial com contratos de transmissão atingindo valores recordes. Em um comunicado emitido ontem, a Fifa insiste que "recebe a internet de braços abertos como uma plataforma mundial para a ampliação da cobertura da Copa das Confederações da Fifa Brasil 2013" e diz entender o uso de sites para que veículos de comunicação atendam à torcida.

"Contudo, a Fifa tem o dever de assegurar que qualquer uso da internet na cobertura da competição seja feito com os interesses do futebol como um todo em mente, observando-se os diretos pertinentes adquiridos por seus Licenciados de Direitos de Mídia", alertou. "A Fifa não permitirá qualquer uso da internet durante a Copa das Confederações que infrinja a cobertura do evento por televisão, rádio, banda larga ou mídia móvel. Esses direitos foram concedidos exclusivamente aos Licenciados de Direitos de Mídia da Fifa."

"Isso significa que não será permitida qualquer transmissão por internet de imagens em movimento, de áudio que narre as jogadas ou ainda de entrevistas oficiais conduzidas no estádio em dias de jogos."