Após sorteio de grupos, Fifa abre nova fase de venda de ingressos para Copa; veja como comprar

Quatro dias após realizar o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, a Fifa abre nesta terça-feira um novo período de vendas de ingressos para o Mundial do Catar, a ser disputado entre novembro e dezembro deste ano. Esta fase de comercialização de entradas, que podem ser reservadas no site FIFA.com/tickets, ficará aberta até o dia 28 deste mês.

Com a realização do sorteio na sexta-feira, os torcedores agora poderão comprar bilhetes já sabendo dos confrontos de suas seleções na primeira fase da Copa - cada time disputará três jogos na fase de grupos para tentar avançar ao mata-mata. Na fase anterior de vendas, 800 mil entradas foram comercializadas pela Fifa.

Esta nova fase conta com duas novidades. A primeira é que os fãs do futebol poderão solicitar até ingressos para dois jogos diferentes no mesmo dia, algo inédito em Copa do Mundo. Isso só será possível porque o Mundial do Catar será marcado pela proximidade entre os estádios do ponto de vista geográfico. O deslocamento entre eles, portanto, será fácil e rápido, em comparação a outras edições da Copa.

A outra novidade são os chamados "supporter tickets" e "conditional supporter tickets", com os quais o torcedor se declara fã de uma seleção específica. Serão ingressos para "seguir" a equipe, o que vai permitir que o torcedor se sente próximo aos seus compatriotas nas arquibancadas dos estádios da Copa.

Como de costume, estarão disponíveis ingressos individuais para jogos específicos e o chamado "Four-Stadium Ticket Series", voltados para "aqueles que desejam viver o ambiente específico de quatro estádios diferentes en dias consecutivos".

Neste período de vendas, não há filas para ordem de compra. Independente da data em que for solicitada, a entrada será analisada ao fim do período. Se a demanda exceder os bilhetes disponíveis, haverá sorteio.

De acordo com a Fifa, todos que fizerem a solicitação de ingressos vão receber um comunicado até o dia 31 de maio para saber se seu pedido de entradas foi atendido ou não, parcial ou totalmente. No caso das solicitações aceitas, a entidade vai apresentar as orientações para que o torcedor possa efetivar a compra.