Fifa veta treino no Mané Garrincha e irrita Paulo Bento O estado ruim do gramado do Estádio Mané Garrincha, onde nesta quinta-feira se enfrentam as seleções de Portugal e Gana, levou a Fifa a vetar a realização dos tradicionais treinos de reconhecimento nas vésperas de partidas da Copa do Mundo. A interdição irritou o treinador da seleção portuguesa, Paulo Bento, que reclamou ainda do horário da realização do jogo, às 13 horas, quando a temperatura na capital federal poderá se aproximar dos 30 graus Celsius.