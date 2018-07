Fifa visita o Itaquerão e sai otimista

SÃO PAULO - O recado dado pela Fifa à Odebrecht e ao Corinthians durante a vistoria ao Itaquerão foi claro: continuem as obras e os problemas serão resolvidos. Um relatório detalhado da visita ao estádio do consultor da entidade, Charles Botta, será entregue até nesta sexta-feira ao presidente Joseph Blatter e ao secretário-geral Jérôme Valcke. Ambos estão na Costa do Sauipe para o sorteio dos grupos da Copa e aguardam um retorno otimista.

Botta foi um dos integrantes da “comitiva” que foi à Arena Corinthians nesta quarta-feira. Além dele, vistoriaram o estádio Carlos de La Corte, do Comitê Organizador Local, e um representante da Arena, empresa contratada para acompanhar as obras dos estádios da Copa. O consultor da Fifa já esteve outras vezes no Itaquerão. Desta vez ele foi ao estádio exclusivamente para avaliar o estrago do acidente de quarta-feira da semana passada que provocou a morte de dois operários.

Após a visita, construtora e Corinthians continuam otimistas quanto à confirmação de que o estádio será oficializado como o da abertura da Copa. E isso pode acontecer nesta sexta, após a cúpula da Fifa receber esse relatório, que mostrará que não houve danos estruturais e que o reparo pode ser feito em pouco tempo.

Por causa do acidente, a Fifa colocou um plano B na mesa, mas apenas para caso de as notícias não serem animadoras. Mas ela recebeu, da empreiteira e do clube, garantias de que o estádio ficará pronto a tempo de receber o jogo inaugural do Mundial. O Itaquerão pode ser entregue até o fim de fevereiro. Anteriormente, a previsão era fim de dezembro.

Charles Botta e Carlos de La Corte estavam na Costa do Sauipe e vieram para São Paulo para ver a obra. Eles permaneceram mais de três horas no estádio e anotaram todos os detalhes para comunicá-los aos dirigentes da Fifa. Eles percorreram os principais pontos do canteiro de obras, além do local afetado pela queda da treliça de aço de 420 toneladas. Funcionários da Odebrecht acompanharam a visita.

AGILIDADE

A Odebrecht se mobiliza para resolver algumas pendências e acelerar as obras, apesar de parte do estádio continuar interditada para a realização da perícia. A construtora já entregou ao Ministério do Trabalho documentos que atestam a segurança dos guindastes – eles ainda estão interditados. Se o Ministério rever a proibição do uso das máquinas, o ritmo da obra pode voltar ao normal de antes do acidente.

A construtora também está elaborando um pedido formal à Defesa Civil (chamado “salvatagem”) para poder trabalhar na área que está interditada desde o acidente, que representa 30% do prédio leste ou 5% da obra toda. Caso obtenha o aval da Defesa Civil, a construtora poderia dar inicio à remoção de entulho e começar o trabalho de reconstrução da área afetada, como o painel de led.

A interdição do guindaste e de parte do prédio leste atrasam a conclusão da obra e retardam um pouco a instalação das arquibancadas móveis, a estrutura que ampliará a capacidade do estádio de 48 mil para 68 mil. A Fifa já sabe que a Odebrecht tenta resolver esses problemas o mais rápido possível. No Corinthians, ninguém põe a abertura da Copa em risco e todos no clube têm a certeza de que a Fifa vai confirmar o Itaquerão como estádio de abertura e que um atraso de até 60 dias será tolerado.

As obras recomeçaram na última segunda-feira, após o luto de três dias pela morte dos dois operários no acidente. A construtora manteve o efetivo de cerca de 1.300 funcionários. Com a área afetada e o guindaste interditados, os operários atuam em setores do estádio que precisam de acabamento, como o prédio oeste.