Fifa volta a discutir uso de chips nas bolas

O uso da tecnologia para garantir se a bola ultrapassou ou não a linha de gol será o principal tema de debate da Assembleia Anual da International Board da Fifa, nesta quarta-feira, quando também será apresentado relatório sobre a utilização experimental dos árbitros assistentes adicionais.

Segundo informou a Fifa, a agenda da Assembleia, que será realizada em Cardiff (País de Gales), inclui um debate sobre as infrações passíveis de "tripla punição" (gol, cartão vermelho e sanção do jogador).

A discussão sobre os chips que indicam se a bola ultrapassou ou não a linha de gol será o principal o tema da assembleia da entidade que delibera sobre as regras do futebol, por conta de erros como o do árbitro uruguaio Jorge Larrionda, na partida entre Alemanha e Inglaterra, nas oitavas de final da Copa do Mundo da África do Sul, quando Frank Lampard chutou, a bola bateu na trave e claramente após a linha, mas o gol foi ignorado.

Apesar de aceitar o debate, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, assinalou que os erros dos árbitros são "o aspecto humano do jogo". "Se fosse possível controlar de um modo científico, acabaria o debate. É preciso aceitar os erros, tanto dos árbitros como de qualquer pessoa que participa do jogo", disse, após o encerramento da Copa.

A International Board decidiu, em julho, continuar a utilizar dois árbitros assistentes adicionais até 2012, em competições de federações que solicitassem, caso da Uefa, que os escalou em 200 partidas Liga Europa na última temporada.

A Confederação Europeia também começou a fazer uso do novo recurso nas edições da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Supercopa na atual e na próxima temporada.

Neste sistema, o árbitro e seus dois assistentes habituais, além do quarto árbitro, estão acompanhados por dois outros auxiliares que ficam atrás dos gols, de olho em incidentes e infrações dentro das áreas.

A Assembleia Anual da International Board, que terá participação do secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke, e dos diretores executivos das quatro associações britânica (Gales, Inglaterra, Irlanda do Norte e Escócia), também vai revisar regras em vigor, para redigir uma definição mais clara de seus textos e evitar interpretações erradas.

As discussões do encontro serão repassadas à próxima Reunião Anual Geral da International Board, única entidade que pode fazer alterações na 17 regras do futebol. O próximo encontro, que será o 125º, está previsto para entre os dias 4 e 6 de março de 2011 em Cardiff.