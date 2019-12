FIFPro declara apoio ao grupo do Napoli contra 'abusos e intimidações' da direção

A crise no Napoli, que não vence uma partida sequer há mais de um mês pelo Campeonato Italiano e pela Liga dos Campeões da Europa, segue repercutindo dentro e fora de campo. A FIFPro, entidade que representa os jogadores em nível mundial, declarou apoio aos jogadores do Napoli contra "abusos e intimidações" após a diretoria do clube impor uma redução salarial.

O presidente do Napoli, Aurelio de Laurentiis, ordenou que uma parte do salário mensal da maioria do elenco fosse deduzida, em até 50%, após a recusa dos jogadores em se manterem por uma semana inteira em regime de concentração há cerca de um mês, após uma derrota para a Roma, pelo Campeonato Italiano. Desde então, o time segue sem vencer e a seca já atinge sete jogos - com seis empates e um revés.

"A FIFPro está preparada para ajudar, em colaboração com o Sindicato italiano, assegurando que os futebolistas não serão sujeitos a abusos e intimidações", informou a entidade internacional, em um comunicado oficial.

De acordo com a imprensa italiana, a multa no salário de quase todos os jogadores seria de 25%. O único que teria uma punição diferente é o volante Allan. Ex-jogador do Vasco, o brasileiro foi multado em metade do salário, o equivalente a 200 mil euros (R$ 927 mil), por ter discutido com Edoardo De Laurentis, vice-presidente do Napoli e filho de Aurelio, dono do clube. No total, as multas seriam de 2,5 milhões de euros (R$ 11,6 milhões).

No domingo, o Napoli foi derrotado de virada por 2 a 1 para o Bologna, em pleno estádio San Paolo, em Nápoles, e está na sétima colocação do Campeonato Italiano. Tem 20 pontos, 17 atrás da líder Inter de Milão e a oito da Roma, em quarto lugar e dentro da zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Na competição continental, o Napoli faz boa campanha. Após empatar por 1 a 1 contra o Liverpool, atual campeão, na Inglaterra, na semana passada, o time joga por uma vitória simples contra o lanterna Genk, da Bélgica, em casa, no próximo dia 10, pela sexta e última rodada, para obter uma das duas vagas do Grupo E nas oitavas de final.