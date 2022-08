‘Traição’ de Figo ao trocar Barcelona pelo Real Madrid ganha documentário no Netflix

Considerado um dos grandes jogadores dos anos 90 e 2000, o ex-jogador Luís Figo vai ganhar uma série documental no Netflix, que será lançada no dia 25 deste mês, para contar justamente a polêmica transferência do Barcelona para o rival Real Madrid.

"O Caso Figo: A Transferência que Mudou o Futebol", explica uma das transações mais polêmicas da história do futebol, com relatos do próprio português e também de personagens importantes da história dos dois clubes, como Joan Gaspart, presidente do Barcelona à época, e Florentino Pérez, atual presidente do Real Madrid e que também era mandatário merengue naquela negociação.

Leia Também Casemiro acerta com o Manchester United e se despede do Real Madrid após nove anos

"Muita gente falou sem saber nada sobre a transferência, mas a história verdadeira, quem tem sou eu, porque eu sou o protagonista", disse Figo.

Com mais de 30 horas de produção, a narrativa detalha os cinco anos de auge que Figo viveu no Barcelona até a transferência para o rival Real Madrid, onde ficou mais cinco anos. A equipe madrilenha, na ocasião, resolveu pagar a milionária cláusula de rescisão do craque português.

Com mais de 20 anos de carreira e passagens também por Sporting-POR e Internazionale-ITA, ele se aposentou em maio de 2009. Representou a Seleção Portuguesa em 127 partidas e só fica atrás de Cristiano Ronaldo em número de jogos.

Eleito melhor jogador do mundo pela Fifa em 2001 — havia ficado em terceiro no ano anterior — ele se junta a outros craques do futebol mundial ao ganhar uma série, como Neymar, Cristiano Ronaldo, Romário, Maradona, Simeone, Roberto Baggio, Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador, entre outros.

Esporte no streaming

Entre as plataformas que estão investindo pesado e que buscam trazer conteúdos originais voltados para o esporte, encontra-se a HBO MAX, que deve lançar nos próximos meses a série 'Romário, O Cara', com direção de Bruno Maia, e que mergulha pela história de vida do ex-atacante. Para Maia, CEO da Feel The Match e especialista em inovação e novas tecnologias do esporte, os conteúdos originais esportivos vieram para ficar.

"Não é mais tendência, e sim realidade. Basta ver a enormidade de grupos de mídia e comunicação de todo o planeta lançando plataformas próprias no mercado, aumentando a competitividade e a demanda por conteúdo original. Estamos falando para uma geração de consumidores que consomem conteúdos na hora e local em que quiserem, e o interesse por produções que contem histórias e bastidores é cada vez maior. O lançamento de filmes e documentários envolvendo grandes atletas como marcas maiores do que seus próprios times mudam o cenário do mercado", afirma o executivo.

Veja o trailer de "O Caso Figo: A Transferência que Mudou o Futebol"