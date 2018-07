Figo propõe expansão da Copa se for eleito presidente da Fifa

Luís Figo propôs aumentar a Copa do Mundo de 32 para 40 ou 48 times como parte de sua candidatura presidencial da Fifa divulgada nesta quinta-feira. O ex-jogador da seleção de Portugal, lançando sua campanha no estádio de Wembley, disse também que uma porcentagem maior da receita da Fifa deve ser gasta com o desenvolvimento das categorias de base.

"Acredito que devemos considerar propostas de expandir a competição para 40 ou 48 times na Copa do Mundo", disse Figo em coletiva de imprensa. "Ambas opções são possíveis com três a quatro dias extras de torneio. Se a expansão acontecer, acredito que os times adicionais devem vir de nações não europeias", acrescentou o português.

Figo é um dos três homens desafiando o atual presidente da Fifa, Joseph Blatter. Michael Van Praag, presidente da associação holandesa de futebol, e o príncipe Ali Bin Al Hussein, da Jordânia, membro do comitê executivo da Fifa, também estão concorrendo.

A eleição acontece no Congresso da Fifa, em Zurique, em 29 de maio.