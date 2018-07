Figueirense acerta com meia Carlos Alberto e goleiro Felipe

"Goleiro Felipe e meia Carlos Alberto estão finalizando detalhes nos contratos e devem ser apresentados nos próximos dias. Felipe já está em Florianópolis realizando os exames médicos. Atacante Everaldo está finalizando detalhes na negociação e pode ser apresentado nos próximos dias", escreveu o Figueirense, em sua conta oficial no Twitter.

Aos 30 anos e com passagens por Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, São Paulo e Corinthians, Carlos Alberto estava sem clube desde o fim do Brasileirão do ano passado. Ele chegou a acertar sua transferência para um clube do Oriente Médio, mas a transferência melou quando ele já treinava com os companheiros.

O meia chegou a ser especulado no Vasco, mas não houve acordo com relação à dívida que o clube de São Januário tem com ele, que vem desde a passagem dele pelo clube entre 2010 e 2013.

Já Felipe, de 31 anos, perdeu a posição de titular do Flamengo em julho do ano passado e depois não foi mais relacionado. O jogador ficou encostado na Gávea até ter seu contrato rescindido, ainda em janeiro. Além do Figueirense, o Avaí também tinha interesse no goleiro.

EVERALDO - Atacante de 23 anos, Everaldo já jogou o Brasileirão do ano passado pelo Figueirense, emprestado pelo Grêmio. O jogador foi reintegrado ao elenco gaúcho para esta temporada, mas foi pouco aproveitado por Felipão e novamente liberado.

Os três devem se inscritos na Copa do Brasil, competição pela qual o Figueirense joga na quarta-feira da próxima semana contra o arquirrival Avaí. Se ganhar na Ressacada por dois ou mais gols, elimina a volta. No Estadual, a equipe decide o título contra o Joinville. A partida de ida, no Orlando Scarpelli, terminou 0 a 0. O time do interior joga pelo empate.