Figueirense acerta o retorno do lateral Juninho, ex-Palmeiras Dispensado pelo Palmeiras ao fim do seu contrato, que venceu em dezembro, o lateral-esquerdo Juninho voltou para casa. O jogador de 24 anos foi anunciado nesta sexta-feira como novo reforço do Figueirense, clube pelo qual foi formado e do qual saiu em 2012 para defender a equipe paulista.