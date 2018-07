Figueirense anuncia a dispensa do meia Carlos Alberto

Em péssimo momento no Campeonato Brasileiro e dentro da zona de rebaixamento, o Figueirense vive momentos de mudanças. Recentemente, apontou o ex-lateral Branco como novo assessor do presidente Wilfredo Brillinger. E em uma de suas primeiras aparições como dirigente do clube, o ex-jogador anunciou nesta terça-feira a dispensa do meia Carlos Alberto.

"Queria comunicar a vocês, uma decisão em conjunto tomada com o técnico, que a partir de hoje o Carlos Alberto está desligado do elenco do Figueirense. A decisão foi tomada. A gente gostaria de agradecer os serviços do Carlos Alberto, que é um grande jogador, uma pessoa maravilhosa, por esse tempo todo que esteve aqui. Agora, é pensar nestas 14 decisões que temos pela frente", declarou.

Em quase um ano e meio de Figueirense, Carlos Alberto, de 31 anos, sofreu com uma série de lesões e não conseguiu uma sequência longa de partidas. Vivia neste momento do Brasileirão, talvez, seu momento de maior regularidade, sendo peça importante no elenco, mas acumulou algumas polêmicas nas últimas rodadas.

A primeira delas aconteceu na partida contra o Fluminense, quando chamou o técnico adversário Levir Culpi de "mau caráter" e o acusou de ter pedido para o lateral Wellington Silva agredi-lo. Já no último domingo, na derrota para o São Paulo, criticou publicamente o comportamento da equipe ao dizer que os jogadores "sabem que ficaram devendo".