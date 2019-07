Figueirense anuncia contratação de Antônio Lopes para cargo de diretor de futebol

Sem diretor de futebol desde o início de maio, quando Rodrigo Fernandes saiu, o Figueirense contratou o experiente Antônio Lopes para assumir o cargo. Ele se apresenta ao clube nesta quinta-feira e começa a trabalhar em meio a um momento de tensão entre atletas e diretoria, por causa de salários atrasados.

O último trabalho de Antônio Lopes foi no Botafogo como gerente de futebol, mesma função que exerceu no Athletico-PR, time no qual teve a sua última experiência como treinador. Muito antes disso, construiu uma carreira vitoriosa no comando de clubes de expressão, com um título da Copa Libertadores pelo Vasco, em 1998, e dois Campeonatos Brasileiros - um deles com a equipe vascaína, em 1997, e outro pelo Corinthians, em 2005.

Com passagens também por Goiás, América-MG, Vitória, Avaí, Fluminense, Paraná, Cerro Porteño (Paraguai) e Portuguesa, o novo contratado do Figueirense tem experiência no comando de seleções. Além de trabalhos no Kuwait e na Costa do Marfim, durante a década de 80, foi coordenador técnico da seleção brasileira no penta da Copa do Mundo de 2002.

No Figueirense, Antônio Lopes vai encontrar um time que está em nono lugar da Série B do Campeonato Brasileiro com 17 pontos, a três do G4, ao mesmo tempo em que vive uma crise financeira. Os jogadores chegaram a ficar dois dias sem treinar na semana passada e agora esperam que a diretoria cumpra a promessa de pagar os vencimentos até esta sexta-feira.