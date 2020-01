Figueirense anuncia mais três reforços para a disputa da temporada 2020

O ano de 2020 começou com novidades no Figueirense. O time catarinense anunciou três reforços para a disputa da temporada que está prestes a se iniciar. O zagueiro Victor Oliveira, o meia Everton e o atacante Diego Gonçalves se apresentam nessa quinta-feira e dão inicio aos trabalhos de pré-temporada junto com os novos companheiros.

Victor Olivera, de 25 anos, e Everton, de 22, chegam por empréstimo do Tombense. O zagueiro tem passagens por clubes como Atlético-GO, Fluminense, Joinville e Paysandu. Já o meia atuou nas categorias de base do São Paulo e defendeu o Vila Nova. Estava na Ponte Preta na última temporada.

O atacante Diego Gonçalves, de 25 anos, também passou por clubes importantes como Internacional, Portuguesa, Paraná e Londrina. Ele estava no Louletano, de Portugal, e foi emprestado ao Botafogo-SP ,em 2019, mas atuou pouco.

Os três se juntam ao lateral-direito Lucas e ao volante Elyeser, que também já foram anunciados, somando cinco reforços para o técnico Márcio Coelho em 2020.

O Figueirense terminou em 16.º lugar no Campeonato Brasileiro da Série B, a apenas uma posição do rebaixamento. O time somou sete vitórias nas 38 rodadas disputadas e ainda teve 20 empates e 11 derrotas.