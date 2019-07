Figueirense apresenta novo técnico e quita salários de atletas e funcionários

A quarta-feira foi de novidades no Figueirense. A diretoria do clube catarinense anunciou uma entrevista coletiva para divulgar o novo acordo formalizado com a gestora Elephant. O presidente da empresa que administra a agremiação, Cláudio Honigman, revelou que os salários atrasados de 2019 dos jogadores e dos funcionários foram quitados nesta manhã. O elenco havia prometido dar W.O. na Série B do Campeonato Brasileiro caso os vencimentos não fossem pagos e tal confusão gerou a demissão do técnico Hemerson Maria.

"Ninguém gosta de escutar isso, mas entendam que em contratos há cláusulas de confiabilidade. Os salários de 2019 foram colocados em dia nesta manhã e o conforto jurídico para que os investimentos fossem feitos foram acordados no termo. O que faltava para os investimentos serem feitos foi assinado ontem (terça-feira). Os salários de 2019 foram equacionados hoje (quarta) pela manhã. Os salários dos funcionários já estavam em dia", revelou.

Cláudio Honigman ainda falou sobre os vencimentos atrasados de 2018 para trás. O mandatário enfatizou que todas as medidas vêm sendo tomadas para zerar as dívidas. "Tem um plano para o pagamento. Funcionários do clube sabem que faremos os acertos para resolver e os ex-funcionários vamos ver como isso será composto", disse.

O empresário comentou muito, durante toda a coletiva, do termo de compromisso assinado pela gestora e pela diretoria do clube catarinense. Segundo o presidente, isso foi feito para limar as diferenças entre as partes.

"Estamos festejando um termo de compromisso entre partes em que as diferenças e pendências, que o Conselho fiscalizava e achava que precisavam ser ajustadas. Foi ajustado. Estamos de mãos dadas, temos excelente relacionamento, mãos dadas pelo bem do Figueirense. O que faltava para que o relacionamento melhore e continue em frente, pelo grande objetivo, é que chegamos ao acordo ontem (terça-feira) à noite. Este é um momento importante. Que seja virada de um capítulo. Chamamos a torcida para apoiar neste momento com nova diretoria de futebol que será anunciada, e pedimos para a torcida apoiar, continuar a dar voto de confiança. Nossa grande meta será, e é, ir para a Série A", finalizou.

VINÍCIUS EUTRÓPIO - O Figueirense aproveitou o dia para apresentar o seu novo treinador. Ex-Guarani e Chapecoense, Vinícius Eutrópio chegou para assumir o lugar deixado por Hemerson Maria. Ele vai para sua terceira passagem no comando da equipe catarinense.

"Estou feliz de voltar à casa. Vocês conhecem minha história no Figueirense e minha carreira, não há como virar as costas ao Figueirense. As pessoas acham que fiz coisas boas pelo clube, mas o clube fez muito mais pra mim. Em 1996 estava sem receber salário e vim. E o grupo mostrou que se ganha em campo e conseguimos receber. Ocorreu em mais dois anos meus no clube. Depois, voltei e subimos, fomos campeões. Não há como dar as costas onde há empatia. Neste momento seria fácil falar, torcer de longe. Mas posso ajudar. Eu escolhi estar em Santa Catarina", disse o treinador, que prometeu dar sequência ao trabalho do ex-comandante.

"Não quero parecer arrogante, até porque o Hemerson é meu amigo, mas fui treinador dele em um curso da CBF e montei aquele esquema. Vou manter os conceitos, trabalhamos muito nesse esquema. Já trabalho há dois, três anos, assim. E obviamente tem coisas que eu gosto mais e menos. Mas com um processo forte de conceitos e princípios. Mas claro que tenho coisas minha", finalizou.

Há quatro jogos sem vencer, o Figueirense ocupa a 10.ª posição com 19 pontos, a três do G4. O próximo adversário, inclusive, é um candidato direto pelo acesso: o Coritiba. O duelo será neste sábado, às 16h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.