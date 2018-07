Figueirense bate Brasil-RS, encerra jejum fora de casa e deixa degola na Série B

O Figueirense voltou a vencer como visitante no Campeonato Brasileiro da Série B depois de dois meses. Mesmo jogando com um jogador a menos em praticamente todo o segundo tempo - Leandro Almeida foi expulso ao receber dois cartões amarelos em dois minutos -, o time catarinense bateu o Brasil-RS por 2 a 1, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).

A última vitória alvinegra como visitante havia sido no dia 13 de maio, quando fez 1 a 0 no Goiás. De lá para cá, foram três derrotas e dois empates. O resultado tira o Figueirense provisoriamente da zona de rebaixamento, com 15 pontos. Enquanto isso, o Brasil-RS estaciona nos 17 e desperdiça a chance de se aproximar dos primeiros colocados.

Logo aos nove minutos, Robinho escapou em velocidade desde o seu campo de ataque, passou por Leandro Camilo e bateu colocado, sem chances para o goleiro Marcelo Pitol. Em busca do empate, o Brasil-RS se lançou ao ataque e conseguiu o seu gol aos 28. Rafinha escorou cruzamento, a defesa afastou mal e Marcinho ficou com o gol aberto para completar. Dois minutos depois, o Figueirense voltou a ficar na frente através de um chute no ângulo do atacante Henan.

O segundo tempo começou movimentado e com oportunidades para ambos os lados. Robinho quase marcou o terceiro do Figueirense em chute cruzado e Leandro Camilo respondeu com uma cabeçada por cima do travessão.

Aos 16 minutos, o zagueiro Leandro Almeida foi expulso e deixou o Figueirense com um homem a menos. Assim, o Brasil-RS se lançou todo ao ataque e criou chances. A melhor delas aconteceu nos acréscimos. Marcinho invadiu a área e na cara do goleiro Saulo finalizou para fora.

Os dois times voltam a campo às 19h15 desta terça-feira, pela 15.ª rodada. O Brasil-RS vai até Curitiba para enfrentar o Paraná, no estádio Durival de Britto, enquanto que o Figueirense recebe o Oeste, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS 1 x 2 FIGUEIRENSE

BRASIL-RS - Marcelo Pitol; Ednei (William Ribeiro), Leandro Camilo, Evaldo e Breno; Itaqui, João Afonso, Wagner (Gustavo Papa), Rafinha e Marcinho; Lincom. Técnico: Rogério Zimmermann.

FIGUEIRENSE - Saulo; Marquinhos, Leandro Almeida e Ferreira; Dudu Vieira, Pereira, Patrick, Índio (Walterson) e Iago (Julinho); Robinho e Henan (Bruno Santos). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Robinho, aos 9, Marcinho, aos 28, e Henan, aos 30 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lincom, João Afonso, William Ribeiro e Wagner (Brasil-RS); Ferreira, Walterson e Pereira (Figueirense).

CARTÃO VERMELHO - Leandro Almeida (Figueirense).

ÁRBITRO - Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 2.791 pagantes.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).