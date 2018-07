Figueirense bate Corinthians e reage no Brasileirão

Há quatro jogos sem vencer, o Figueirense aproveitou o apoio da torcida e a apatia do Corinthians para tomar a iniciativa da partida e buscar o ataque. E, com uma postura mais ofensiva, criou as melhores chances de gol e pediu pênalti logo aos 4 minutos de jogo, em um toque de mão de Danilo dentro da área, semelhante ao de Antonio Carlos, do São Paulo, no clássico de domingo.

O árbitro ignorou o lance.Após protestar, o time da casa voltou ao ataque e quase abriu o placar aos 18. Pablo bateu de fora da área e exigiu grande defesa de Cássio, que não evitou o rebote. Mas defendeu o chute de Marco Antônio dentro da pequena área logo na sequência. Dois minutos depois, Marquinhos cruzou, Cássio passou em branco, mas Uendel afastou a bola e salvou a equipe visitante.

A tentativa de pressão dos catarinenses parava com frequência na boa disposição da defesa corintiana. E na falta de pontaria dos seus atacantes. As jogadas se sucediam, mas com limitações técnicas no último passe ou na finalização.

O Corinthians falhava no mesmo fundamento. Renato Augusto desperdiçou grande jogada aos 25 ao pegar mal na bola e mandá-la na lateral. Malcom, em outra finalização de longe, também acertou a lateral, aos 43.

O time paulista jogava à espera do contra-ataque, porém era lento na saída de bola. Apenas Danilo, grande destaque no clássico do fim de semana, movimentava o meio-campo. Elias estava apagado e Renato Augusto jogava mais avançado, sem participar das principais jogadas. Enquanto isso, o Figueirense seguia buscando o ataque. Aos 47, Marco Antônio cobrou falta na área e Thiago Heleno desviou de cabeça para o gol.

O árbitro, contudo, assinalou impedimento e anulou o lance.O segundo tempo teve início semelhante. Logo aos 35 segundos, Pablo arriscou de longe e mandou rente ao travessão de Cássio. O Corinthians, porém, mostrou maior reação e passou a ser mais ativo em campo. Com Danilo cansado, Mano Menezes apostou em Jadson para renovar o meio-campo.

Mais atento em campo, o Corinthians cresceu e já agredia o Figueirense com mais frequência. A partir da metade da segunda etapa, a situação se invertia e era a equipe catarinense quem atuava na retranca, buscando jogo só na base do contra-ataque.

Mas o Corinthians seguia com dificuldade para finalizar. Na melhor chance do jogo, Luciano descolou grande passe para Guerrero, que, sem marcação dentro da área, enfiou o pé e carimbou o travessão, aos 37. E, justamente quando os visitantes dominavam o jogo e se aproximavam do gol, o Figueirense marcou o gol da vitória, aos 38 minutos do segundo tempo. Em escanteio na área, Gil não acompanhou Marcão, que cabeceou à frente de Cássio e mandou para as redes.

Na próxima rodada, o Corinthians vai encarar o Atlético-PR, domingo, na Arena da Baixada. O Figueirense jogará novamente em casa, desta vez contra o Palmeiras, em duelo direto para se afastar da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 1 x 0 CORINTHIANS

FIGUEIRENSE - Tiago Volpi; Leandro Silva, Thiago Heleno, Nirley e Marquinhos Pedroso; Paulo Roberto, Marco Antônio, França, Giovanni Augusto (Jefferson); Everaldo (Marcão) e Pablo (Clayton). Técnico: Argel Fucks.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Gil, Anderson Martins e Uendel; Ralf, Elias (Lodeiro), Renato Augusto e Danilo (Jadson); Guerrero e Malcom (Luciano). Técnico: Mano Menezes.

GOL - Marcão, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - França e Jefferson.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

RENDA - R$ 302.335,00

PÚBLICO - 10.245 pagantes (10.559 no total).

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).