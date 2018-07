Figueirense bate CRB em confronto direto contra o rebaixamento

Em confronto direto na briga contra o rebaixamento, o Figueirense levou a melhor e venceu o CRB por 3 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 32.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time da casa chegou aos 39 pontos, abrindo vantagem da zona do rebaixamento e ultrapassando o próprio CRB, que permanece com 38, na 16.ª colocação. Esta foi a quinta vitória seguida em casa, onde não perde há sete rodadas. O Luverdense, que abre a degola, tem apenas três pontos a menos que a equipe alagoana, mas joga neste sábado, quando enfrenta o Santa Cruz, no Recife.

Em casa, o time catarinense tomou a iniciativa da partida e foi mais presente no campo de ataque durante toda a primeira etapa. Apostava principalmente em bolas alçadas para a área e só não abriu o placar mais cedo porque Leandro Almeida perdeu chance incrível. Após rebote do goleiro Edson Kolln, o experiente zagueiro finalizou sozinho na pequena área, mas mandou a bola por cima do travessão.

De tanto insistir, o Figueirense abriu o placar aos 46 minutos. André Luis foi empurrado dentro da área em lance polêmico e o árbitro paulista Raphael Klaus marcou pênalti. João Paulo cobrou bem e fez a alegria da torcida.

Logo no início do segundo tempo, aos três minutos, o Figueirense ampliou em falha feia de Edson Kolln. O volante Renan Mota cruzou nas mãos do goleiro do CRB, mas ele deixou a bola escapar e sobrar para Jorge Henrique completar de cabeça para o fundo das redes.

O jogo ficou sob controle. Aos 25 minutos, o zagueiro Naylhor marcou o terceiro aproveitando cruzamento de João Paulo. Edson Kolln demorou a sair do gol e foi surpreendido pelo desvio do defensor do Figueirense.

O CRB ainda descontou três minutos mais tarde em lance confuso de bate-rebate na área. Leandro Almeida tentou afastar o perigo chutando em cima de Adalberto e a bola rebateu para dentro do gol. No entanto, a reação parou por aí e o jogo terminou mesmo com vitória dos mandantes por 3 a 1.

O CRB volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o Internacional no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 33.ª rodada da Série B. No dia seguinte, o Figueirense recebe o Brasil, de Pelotas (RS), em mais uma partida em casa.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 3 x 1 CRB

FIGUEIRENSE - Saulo; Dudu (Abuda), Naylhor, Leandro Almeida e João Lucas; Dudu Vieira, Zé Antônio, João Paulo e Renan Mota (Marco Antônio); Jorge Henrique e André Luis (Henan). Técnico: Milton Cruz.

CRB - Edson Kolln; Edson Ratinho, Flávio Boaventura, Adalberto e Pedro Botelho; Rodrigo Souza, Olívio, Danilo Pires, Tony (Tinga) e João Paulo (Chico); Neto Baiano (Zé Carlos). Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - João Paulo (pênalti), aos 46 minutos do primeiro tempo; Jorge Henrique, aos 3, Naylhor, aos 25, e Adalberto, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edson Ratinho, Olívio e João Paulo (CRB).

ÁRBITRO - Raphael Klaus (Fifa/SP).

RENDA - R$ 83.895,00.

PÚBLICO - 4.086 pagantes (4.368 no total).

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).